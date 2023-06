Il Pos diventa obbligatorio anche per i tabaccai. La novità

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 giugno 2023) Nessuna esenzione per l’obbligo del Pos in tabaccheria: l’agenzia delle Dogane è tornata sui suoi passi rispetto alla decisione precedente che esonerava i titolari di tabaccherie ad avere lo strumento per i pagamenti elettronici riguardo la vendita di tabacchi, francobolli e bolli. La nuova disposizione del direttore Roberto Alesse neutralizza quella precedente, risalente a ottobre 2022, di Marcello Minenna. Dunque obbligo del Posper i rivenditori di generi di monopolio nonché per i titolari di patentino. Le rivenditorie di tabacchi e titoli, in Italia, sono circa 50mila. Rischio doppia sanzione Il dietrofront comporta la possibilità che chi non si adegua possa incorrere nella doppia sanzione, in vigore dal 30 giugno 2022, su cui il governo non è più intervenuto nonostante la volontà di farlo nell’ambito della legge di Bilancio. Una sanzione tarata sulla cifra ...