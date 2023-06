Il Politecnico di Milano e La Sapienza brillano nelle classifiche mondiali

Leggi su agi

(Di martedì 27 giugno 2023) AGI - Italia sempre meglio nel ranking mondiale delle università. L'edizione 2024 della classifica QS World University Rankings, resa pubblica oggi, colloca ladi Roma al 134esimo posto nel mondo, il miglior risultato mai ottenuto dall'Ateneo in questa classifica, salendo al secondo posto assoluto in Italia dopo ildi(123esimo). Lasi posiziona quindi al top delle università generaliste, seguita al terzo posto nella graduatoria dall'Università di Bologna (154esimo). Laha ottenuto il primato italiano negli indicatori relativi alle collaborazioni internazionali di ricerca scientifica e alle prospettive occupazionali dei laureati collocandosi al top delle università generaliste. In particolare, si è aggiudicata il primato nazionale in due nuovi parametri ...