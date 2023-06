E immediatamente viene da pensare ad un riferimento alle grandi piattaforme streaming come,... tutte le leggi e i fondi non basteranno, serve un'altra narrazione suleducativo e ...: niente piùBase in Canada Dopo aver introdotto per la prima volta proprio in Canada ilcon la pubblicità che poiha deciso di estendere a molti altri paesi, Italia ...Il primo passo è scegliere il, mane mostra solo tre su quattro , nascondendo proprio quello Base. L'utente, se vuole, può fare clic sul pulsante " Vedi tutti i piani " che fa apparire ...

Il piano di Netflix: togliere l’abbonamento Base e spingere tutti verso l’HD la Repubblica

In Canada arriva un nuovo test di Netflix che elimina completamente la possibilità per nuovi utenti ma anche già iscritti la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento Base. Per gli utenti canadesi si ...Netflix ha cancellato in Canada il piano base senza pubblicità e, molto probabilmente, sta per farlo anche negli altri mercati, Italia inclusa: i segnali ci sono tutti.