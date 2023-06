Il pellegrinaggio Hajj | un viaggio sacro per i musulmani

(Di martedì 27 giugno 2023) Il, uno dei pilastri dell’Islam, è undi significato profondo per idi tutto il mondo. Con una storia ricca e una grande importanza religiosa, l’è un’esperienza spirituale che attrae milioni di fedeli ogni anno. La storia dell’risale agli albori dell’Islam. Secondo la tradizione musulmana, il profeta Maometto compì ilnel 632 d.C., poco prima della sua morte. Da allora, l’è diventato un atto di devozione e obbedienza a Dio per i. È una celebrazione della fede, della comunione con gli altri credenti e dell’adorazione di Allah. L’importanza dell’nella religione musulmana è profonda. Ogni musulmano adulto, fisicamente e finanziariamente in ...

...tutti al quartiere Sanità " un tempo off limits per i turisti " o andare inal ... Io intanto consiglio quelli storici sul lungomare " Vesuvio, Santa Lucia, Excelsior, per la vista e...rito e'culmine delannuale, uno dei cinque pilastri dell'Islam, che secondo i funzionari potrebbe esserepiu' grande mai registrato dopo tre anni di restrizioni Covid. 27 ...via ufficiale alla Settimana nazionale dei "Sentieri Frassati" è in programma nella notte tra venerdì 30 giugno e sabato 1° luglio, quando si svolgerà18°notturno da Fonte ...