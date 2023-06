Il nuovo protocollo per combattere razzismo e antisemitismo negli stadi

Leggi su agi

(Di martedì 27 giugno 2023) AGI - No a maglie con il numero 88 e a simboli nazisti o antisemiti. Evitare ogni forma di linguaggio discriminatorio. Campagne di comunicazione dedicate. Sospensione delle partite in presenza di cori razzisti. Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. Sono solo alcuni degli impegni formali assunti da Viminale, ministero per lo Sport e Federcalcio con la "Dichiarazione d'intenti per la lotta contro l'nel calcio" sottoscritta a Roma. Le nuove norme, punto per punto Questi, nel dettaglio, gli impegni: Inserire nel Codice etico un riferimento esplicito alla definizione didell'IHRA e all'inammissibilità di qualsiasi atteggiamento o espressione antisemita da parte degli associati, dei tesserati, dei tifosi organizzati, prima, durante e dopo le manifestazioni sportive, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio. ...