Il numero 88 vietato sulle maglie dei calciatori Piantedosi ' Accordo sull' antisemitismo ha grande valore simbolico'

(Di martedì 27 giugno 2023) Undal "e non solo, per il mondo dello sport, per i valori che incarna e che ha evocato. Sul tema dell'c'è ancora tanto da fare nel mondo dello sport e ...

"Tra le varie condivisioni ci sono impegni importanti come il non assegnare il88 ai calciatori, vietare l'utilizzo alle tifoserie di simboli che possano richiamare al nazismo, definire le ...ROMA - Alleanza tra calcio e politica nella lotta all'antisemitismo con la dichiarazione d'intenti firmata al Viminale dal ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi , dal ministro dell'Interno, ...

Piantedosi: 'Vietato il numero 88 sulla maglia dei calciatori' Agenzia ANSA

Diversi gli impegni previsti dalla dichiarazione d'intenti firmata al Ministero dell'Interno: tutti i dettagli ...ROMA. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che sarà vietato per i calciatori indossare la maglia numero 88, poiché il numero è associato all'antisemitismo. Si tratta di una delle ...