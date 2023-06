Il Napoli tenta il colpaccio | occhi puntati su una stella dell’Europeo U21

(Di martedì 27 giugno 2023) Ilguarda con attenzione l’Europeo U21: il club azzurro valuta l’acquisto di uno dei giocatori di maggior talento della competizione. Nomi, intrighi, accostamenti, indizi e tanto altro: il calciomercato estivo si avvicina ed è pronto a regalare i soliti colpi di scena di metà anno. In casasi prepara a vivere un’estate molto intensa: dalla partenza ormai imminente di Kim Min-jae al futuro incerto di bomber Osimhen, passando per le questioni Zielinski e Lozano, sono tanti i temi di mercato che accompagneranno i tifosi. Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, la dirigenza è comunque al lavoro per regalare al nuovo mister Rudi Garcia qualche giocatore di livello per provare a competere ancora ad alti livelli. Prima si dovrà trovare in fretta un sostituto di Kim in difesa, ma anche il reparto di centrocampo va aggiustato, viste le ...

Inter in pole per il centrocampista neroverde, il Milanl'inserimento. Nel frattempo ilchiede Maxime Lopez Calcio, Sassuolo. Mercato in entrata: dalla Roma è ormai tutto fatto per due .... Agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via dei Papiri Ercolanesi, hanno notato una donna che stava per cedere qualcosa ad ...Arriva da Casamicciola Terme () la notizia di un ennesimo caso di violenze domestiche commesse su una donna. Questa storia, ... Ancora sotto choc per l'ennesima aggressione subita, la donna...

Napoli, tenta di rapinare una donna e scappa ma gli agenti lo bloccano: arrestato ilmattino.it

Stanotte gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Conte di Ruvo, hanno notato una donna chiedere aiuto mentre ...Un 50enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina impropria, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Questa notte ...