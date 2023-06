Il mito dell’acqua nello scarico che girerebbe in senso opposto nei due emisferi

Leggi su facta.news

(Di martedì 27 giugno 2023) Di Valerio Uni In Rete circolano alcuni video che mostrerebbero come l’acqua che defluisce nel tubo didi un lavandinoinorario a sud dell’equatore e inantiorario a nord dell’equatore, o che addirittura scenderebbe parallela se posta sulla linea dell’equatore. Questo fenomeno fisico si chiama effetto di Coriolis ed è stato ripreso anche in una celebre puntata dei Simpson in cui Bart, uno dei protagonisti, telefona dagli Stati Uniti in Australia per indagare se questo fenomeno sia vero. L’effetto di Coriolis è un fenomeno fisico reale, causato dalla rotazione terrestre, in grado di influenzare i venti e le correnti marine, ma ha un effetto insignificante sugli scarichi domestici poiché è troppo debole per condizionare il movimentoin un piccolo ...