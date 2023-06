Commenta per primo Oggi al Viminale il Governo ha firmato con il mondo del calcio italiano una dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo. Ildell'Interno, Matteoha annunciato: 'I calciatori non potranno più giocare con il numero 88 sulle maglie'. Nei gruppi neonazisti l'88 viene usato per simbolizzare il saluto Heil ...Scarica qui Sintesi Rapporto AST 2022 Qui il discorso integrale delPer visualizzare tutte le edizioni del Rapporto clicca qui Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie ...... Andrea Abodi, daldell'Interno, Matteo, e dal coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, Giuseppe Pecoraro. Un accordo dal "grande valore simbolico e non solo, ...

Il ministro Piantedosi: 'Vietato il numero 88 sulle maglie dei calciatori' Calciomercato.com

Divieto del numero 88 nelle maglie e misure anti-antisemitismo nel calcio Il numero 88 non sarà più utilizzato come numero di maglia da nessun calciatore. Questo divieto è incluso nella dichiarazione ...'Un accordo dal grande valore simbolico e non solo, per il mondo dello sport, per i valori che incarna e che ha evocato' ...