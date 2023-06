Il Manchester City prepara due colpi da 200 milioni

(Di martedì 27 giugno 2023) Ilsta lavorando su due piste per il mercato in entrata: Josko Gvardiol e Declan Rice. Sul difensore croato del Lipsia c’è...

Le parole di Mateo Kovacic, nuovo centrocampista del, dopo il trasferimento dal Chelsea. I dettagli Mateo Kovacic ha parlato al sito ufficiale del. PAROLE - "Per me è una mossa brillante, non vedo l'ora di cominciare con ...

Marca - Il Manchester City punta Hakimi: il marocchino scelto da Guardiola per rimpiazzare Walker e... Fcinternews.it

Mateo Kovacic saluta il Chelsea e approda al Manchester City di Guardiola. Il centrocampista croato sostituirà Gundogan, volato a Barcellona.Secondo le informazioni di Sky Sport Austria, il Manchester City vuole ingaggiare Josko Gvardiol dal Red Bull Lipsia.