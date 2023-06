Il malinteso è alla base di tutte le relazioni amorose

Leggi su linkiesta

(Di martedì 27 giugno 2023) Viene spesso insegnato, come norma di buona educazione, che quando si verifica une? bene assumersene la responsabilita? con un «mi sono spiegato male» e, anche se si e? convinti di essersi spiegati benissimo, si deve comunque evitare di accusare l’interlocutore con un «non hai capito». Questa regola ha un fondamento che va al di la? della semplice cortesia. La nostra esperienza ci dovrebbe insegnare che ci sono diverse possibilita?: che uno di due interlocutori non abbia capito, che l’altro non si sia spiegato, che siano «caduti in errore» entrambi, che si finga di non aver capito qualcosa che invece si e? capito benissimo o, ancora, che entrambi abbiano compreso ma fingano di essere caduti in un equivoco. Il modo di pensare per cuifine ilsarebbe responsabilita? di uno solo o di una sola parte degli ...