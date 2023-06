Il mal di testa fortissimo e la diagnosi choc | Barbara muore per un tumore in sei mesi Il figlio | ' Studierò oncologia'

Ildie la diagnosi choc per Barbara: è un tumore 'Mia moglie - ha detto ieri il marito - fino al 24 dicembre scorso era un fiore. E' andata a lavorare e in palestra. Il giorno di Santo ...Verso la fine del 2027 iniziano ad emergere segnalazioni di nuovi sintomi neurologici come visione offuscata,die intorpidimento alle estremità. Gli alti dirigenti, dopo molti suggerimenti ...COME SI MANIFESTA L'EMICRANIA L'emicrania si contraddistingue indiintermittenti che si manifestano, di norma, in maniera unilaterale e pulsatile, con un'intensità che varia da moderata a ...

Continui mal di testa Come riconoscere se si tratta di cefalea, emicrania o cervicalgia: i sintomi Grantennis Toscana

Una chiesa gremita di amici, parenti e colleghi di lavoro ha donato l'ultimo estremo saluto ad una donna che ha vissuto la sua esistenza per la famiglia e il lavoro a Padova. Il suo ...La congestione nasale è anche conosciuta come naso chiusoo ostruzione nasale. Si tratta di un disturbo molto diffuso,soprattutto durante la stagione invernale, che colpisce levie respiratorie superior ...