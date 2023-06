Il Lens ammette l’interesse degli arabi per Seko Fofana

(Di martedì 27 giugno 2023) L’a Saudita ha messo nel mirino anche, ex Udinese ed esploso al: il club francesei contatti Ancheè finito nel mirino dei club dell’a Saudita. Il centrocampista ex Udinese e attualmente alpiace all’Al-Nassr. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club francese ha ammesso i contatti con i sauditi, spiegando che tutto avviene con la massima trasparenza da entrambe le parti.

Per il momento, si gode lo storico traguardo edi essere curioso di calcare i terreni di ... Le voci di mercato Sono concentrato sul, non tutto quel che si legge in giro è vero. Vedremo ...Per il momento, si gode lo storico traguardo edi essere curioso di calcare i terreni di ... Le voci di mercato Sono concentrato sul, non tutto quel che si legge in giro è vero. Vedremo ...