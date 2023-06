Il gruppo Wagner smobilita e riconsegna le armi pesanti all' esercito russo

Il capo del, dopo la rivolta durata una manciata di ore, era atteso da giorni nella Bielorussia di Lukashenko , artefice, secondo la ricostruzione russa, di un ottimo lavoro di ...Il ministero della Difesa russo ha annunciato in un breve comunicato che ildi mercenarisi sta preparando a consegnare il suo pesante equipaggiamento militare. Il comunicato recita integralmente: Sono in corso i preparativi per il trasferimento dell'...Iscriviti subito È il mese del Pride: celebralo con Wired Cosa sta succedendo in Russia dopo l'insurrezione delLa corsa all'oro dell'intelligenza artificiale, la sfida delle regole, i ...

E dentro al gruppo Wagner Il Post

“Le autorità avevano deciso di sciogliere la Wagner il primo luglio a seguito di intrighi“, inizia l’audio di Prigozhin. Prigozhin si fa vivo. Il capo del gruppo mercenario russo Wagner, Yevgeny Prigo ...Il trasferimento dell'equipaggiamento militare pesante dei mercenari è in corso, lo rende noto il ministero della Difesa. Lukashenko: "Eravamo ...