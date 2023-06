Il governo sa partorire solo tavoli Altra promessa tradita sulle pensioni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 giugno 2023) La coperta è corta, anzi cortissima. Eilarranca con affermazioni di principio e con ladi apriresusenza nulla sopra. Almeno al momento. L’incontro che si è tenuto ieri sulla previdenza trae parti sociali non ha partorito nulla. Nessuna risposta sul superamento della legge Fornero, dopo che in campagna elettorale, soprattutto la Lega, ha promesso Quota 41 di contributi con cui poter andare in pensione. Calderone vede le parti sociali maè la solita fuffa. Di superamento della Fornero ormai non si parla più Nessuna risposta sull’istituzione della pensione di garanzia per i giovani e nulla sulla proroga di Opzione donna dopo aver in Manovra inasprito i requisiti per ...