(Di martedì 27 giugno 2023) 5G, cloud, intelligenza artificiale: tutto in una piattaforma per garantire unaunica agli appassionati di ciclismo. Ild'23, partito da Agliè e da poco concluso,...

... che ha sfiorato i 300 milioni di euro innel 2022 , e il numero di grandi e piccoli ... Cifre che sembrano persino prudenti, per und'affari che a tratti appare più grande di quanto ..."IL GLADIATORE" SOSTIENE LA RACCOLTA FONDI MIC - CINECITTA' Russell Crowe sta portando inla ... RAI CINEMA, BILANCIO D'ESERCIZIO Claudio Plazzotta su "Oggi" fa il bilancio del bilancio 2022 ...5G, cloud, intelligenza artificiale: tutto in una piattaforma per garantire una esperienza immersiva unica agli appassionati di ciclismo. Ild'Under 23, partito da Agliè e da poco concluso, è stato trasmesso con un innovativo sistema di ripresa multiview live 5G di TIM che ha reso disponibili agli amanti del ciclismo servizi ...

Il Giro d'Italia under 23, con Tim diventa un'esperienza immersiva - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

L'Italia Under 21 domani sera, mercoledì 28 giugno, alle 20.45 affronterà la Norvegia nell'ultima gara del girone degli Europei Under 21 in corso di svolgimento in Georgia e Romania. Di fronte, però, ...Non solo ciclismo, in futuro: le applicazioni sperimentate da TIM Enterprise per le tappe del Giro d'Italia Under 23 - prossime alla commercializzazione - permettono di accelerare la crescita del ...