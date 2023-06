Il giocatore di baseball che fece vincere la sua squadra mentre era fatto di LSD

(Di martedì 27 giugno 2023) Nel giugno del 1970 a Dock Ellis dei Pittsburgh Pirates riuscì una cosa già di per sé difficilissima, per giunta in stato di allucinazione

Sottolinea Bruno Dias, nuovoGas Sales Piacenza Nato a Esmoriz. Città portoghese situata ... '80 volontari di Protezione Civile' - AUDIO Successivo, Serie B - Il Piacenza non si ...Il 19 agosto, infatti, chi andrà a vedere la partita contro i Florida Marlins riceverà in omaggio la speciale bobblehead di James versionedi(con tanto di corona). Un segno in più ...Oggi Vanessa ha 35 anni e da dicembre 2020 è legata sentimentalmente aldiCole Tucker . Ma cosa sappiamo del suo stile di vita e della dieta che segue per tenersi in forma A ...

Il baseball maremmano piange il suo storico giocatore MaremmaOggi

Nel giugno del 1970 a Dock Ellis dei Pittsburgh Pirates riuscì una cosa già di per sé difficilissima, per giunta in stato di allucinazione ...Abbiamo giocato Greyhill Incident, un horror che ci porta nel bel mezzo di un'invasione aliena negli anni '90.