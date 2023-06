Il generale Figliuolo è stato scelto come commissario straordinario per le alluvioni in Romagna

Trovata l'intesa nella maggioranza sul nome deldell'esercito Francesco Paolocome commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia - Romagna e parte di ...Il, nato a Potenza l'11 luglio del 1961, è stato nominato il 27 giugno 2023. Nel marzo 2021 era stato scelto da Mario Draghi per ricoprire l'incarico di commissario straordinario per l'emergenza ...Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha dato il via libera alla nomina delFrancesco Paolocome commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione che a inizio maggio ha colpito l'Emilia Romagna e parte di Marche e Toscana., comandante del Comando ...

Il generale Figliuolo commissario per la ricostruzione in Emilia Romagna Il Riformista

Confindustria Romagna esprime "sollievo per l'attesa nomina del Commissario per la ricostruzione nella figura del generale Figliuolo, già apprezzato nella gestione dell'emergenza Covid, e plaude all'i ...Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha dato il via libera alla nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione che a inizio maggio ha co ...