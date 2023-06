Il falco Markov | ‘Putin avrebbe dovuto fucilare Prigozhin Ora è apparso debole | non capitolerà | non è escluso usi l’atomica tattica’

Leggi su corriere

(Di martedì 27 giugno 2023) Sergey, ex consigliere per la politica estera di Putin: «Poche migliaia di uomini armati stavano arrivando a Mosca, mentre tutti scappavano dalla capitale: va intesa così la sicurezza? Ora Shoigu sarà rimosso, ma non subito. E Lukashenko non ha mediato un bel niente»