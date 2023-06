Il disagio giovanile oltre la condanna dei comportamenti. Scrive Frojo

Leggi su formiche

(Di martedì 27 giugno 2023) Cercare una direzione possibile in un mondo surreale. Quali orizzonti per una società disorientata, posseduta da rabbia e violenza? Dal demenziale challenge che ha causato la morte del piccolo Manuel, al crudele “gioco” di uccidere a botte un clochard ghanese, al bullismo quotidiano nei confronti di coetanei e alla violenza verso gli insegnanti. Nell’anno scolastico appena concluso, cinque aggressioni ai docenti ogni mese, secondo le statistiche Miur. Il profondodel tempo presente impone riflessioni che vadanoil giudizio e ladei, indubbiamente gravi e deprecabili, di una triste cronaca italiana. Quale futuro per giovani divisi tra un mondo percepito come sfida estrema per illusori godimenti o, al contrario, come assoluta chiusura a difesa da ...