Il Covid lieve danneggia anche gli spermatozoi | anche a distanza di tre mesi all’infezione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Tra i tanti danni e lasciti negativi delne emergeuno che riguarda la fertilità maschile. Come evidenziato da uno studio spagnolo presentato al 39esimo Congresso annuale della Società europea di riproduzione umana ed embriologia (Eshre) in corso a Copenhagen, in Danimarca, glimeno numerosi e più lenti negli uomini guariti da-19,di oltre 3. Sars-CoV-2, pure se contratto in forma, sembra peggiorare la qualità spermatica a lungo termine, benché eventuali ripercussioni di questo effetto sulla fertilità rimangano ancora da chiarire. Dopo alcune ricerche secondo cui la qualità del seme maschile appare compromessa a breve termine dopo ...