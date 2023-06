Il Comune aderisce al progetto “Manutenzione del sistema verde” della Provincia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta comunale ha deliberato, questa mattina, l’adesione aldenominato “del” e rivolto a tutti i Comuni che hanno difficoltà a garantire lae valorizzazione delle aree destinate apubblico per carenza di personale e risorse economiche. Ilprevede, infatti, l’utilizzo da parte dei Comuni delle risorse umane assegnate al Servizio Forestazione. La Giunta ha altresì approvato in linea tecnica ilesecutivo dei lavori di “Consolidamento delle aree in frana post alluvione delle contrade del Nordcittà” e la variante all’intervento ...