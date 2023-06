Il cinema Italiano torna a Taormina con la seconda edizione del Premio Atena Nike

(Di martedì 27 giugno 2023) Dopo il grande successo dello scorso anno riladel, due giorni dedicati ale alla cultura. La manifestazione prenderà il via giovedì 29 giugno 2023 alle ore 20:30 nel trecentesco Palazzo dei Duchi di Santo Stefano, capolavoro siciliano di arte normanna, con la proiezione degli 11 cortometraggi finalisti in lizza. Nello stesso luogo, alle 18:30, i riflettori si accenderanno invece sui temi economici e legali dellatografia con la terzadel Convegno& Imprese. Venerdì 30 giugno dalle ore 21:00, nello scenario d’eccezione di Piazza del Carmine, avrà luogo la serata di Gala con la consegna degli ambiti premi ...

..., e dalla proiezione di due titoli che ne hanno segnato la carriera: Good Will Hunting (1997) e Black Hawk Down (2001). Il montaggio è il battito cardiaco di un film: Pietro Scalia ", ...... a uno dei massimi rappresentanti di questa forma d'arte così vitale per il, il Locarno Film Festival renderà omaggio con il Vision Award Ticinomoda 2023. Pietro Scalia -, cresciuto ......di The Spaceal seguente link: https://www.thespacecinema.it/film/indiana - jones - e - il - quadrante - del - destino. Indiana Jones e il Quadrante del Destino: la trama e il trailer...

IL CINEMA ITALIANO TORNA A TAORMINA: PREMIO “ATENA NIKE” IMGpress

Il Lucca Film Festival si tinge di green. Sofidel, azienda toscana tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, nota in particolare in Italia e in Europa per il marchi ...Si svolgerà a Trieste dal 28 giugno al 2 luglio la ventesima edizione degli Italian Screenings, che si conferma come l'unico evento annuale lato industry completamente dedicato al cinema italiano. L’a ...