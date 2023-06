... Mercoledì scorso, commentando le prime reazioni di Mosca alla prossima visita delil segretario di Stato vaticano,Pietro Parolin, ha detto: "Mi pare siano positive, ...IlMatteo Maria, andrà in missione di pace a Mosca il 28 e 29 giugno 2023, inviato da Papa Francesco . Verrà accompagnato da un Officiale della Segreteria di Stato, compirà una visita ...Comunicato della Santa Sede . Si comunica che nei giorni 28 e 29 giugno 2023, il Card. Matteo Maria, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, accompagnato da un Officiale della Segreteria di Stato, compirà una visita a Mosca, quale Inviato di Papa Francesco. ...

Il cardinale Zuppi a Mosca il 28 e 29 giugno, "trovare vie per una giusta pace" L'HuffPost

Città del Vaticano, 27 giugno 2023 – Il cardinale Zuppi andrà in visita a Mosca per “cercare vie per raggiungere una giusta pace” nella crisi russa e ucraina. “Si comunica che nei giorni 28 e 29 ...Città del Vaticano - La missione impossibile del cardinale Matteo Zuppi per Mosca è in via di realizzazione: il Vaticano assicura che dovrebbe atterrare nella capitale russa ...