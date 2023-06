The feigned conditional neutrality of the Vatican at the diplomatic level in no way means spiritual, moral, or pastoral neutrality, stated by the Father and Head of the Ukrainian Greek Catholic Church,...Come ha ricordato recentemente il, non ha senso contrapporre il sostegno alla natalità e l'apertura alle migrazioni. Una cosa non esclude l'altra. Anche se le politiche messe in atto o ...The feigned conditional neutrality of the Vatican at the diplomatic level in no way means spiritual, moral, or pastoral neutrality, stated by the Father and Head of the Ukrainian Greek Catholic Church,...

Il cardinal Zuppi oggi a Mosca: «Creare un’atmosfera di pace». Vedrà il patriarca Kirill e uomini del governo Corriere della Sera

Gioia, emozione, entusiasmo e commozione. Tanti sono stai i sentimenti registrati ieri in occasione del taglio del nastro della nuova Chiesa dedicata al co-patrono della Diocesi di Cerreto Sannita-Tel ...Nella veglia di preghiera "Morire di speranza" sono stati ricordati "i 3170 profughi che, da giugno 2022 a oggi, hanno perso la vita nel Mediterraneo" ...