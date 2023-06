Il cantiere delle pensioni di Meloni è appena partito e si è già bloccato

(Di martedì 27 giugno 2023) Il terzo tavolo sulletra sindacati e governo non è andato benissimo. Tutt’altro. Dopo quello introduttivo del 19 gennaio e l’altro tematico su giovani e donne del 13 febbraio, per la Cgil di Maurizio Landini è stato «totalmente inutile». «Risultati concreti? Non ce ne sono. Nessuna risposta alle nostre richieste», conferma il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri. Più dialogante Luigi Sbarra, leader della Cisl, che apprezza la ripresa del dialogo con le parti sociali, ma si aspetta ora di vedere risultati concreti già con la prossima legge di stabilità. La ministra del Lavoro Marina Calderone pensa a un calendario di altri tavoli tecnici. Ma prende tempo per arrivare a fine settembre, quando verrà impostata la legge di bilancio. Il punto è che le promesse elettorali del governo, convergenti tra l’altro con la proposta di “quota 41” dei sindacati, costano ...

Al via il cantiere delle pensioni, ma è gelo di Cgil e Uil Agenzia ANSA

È una manovra da 3 milioni in quattro anni quella di Palazzo d’Accursio per rispondere alle necessità e alle richieste degli esercizi commerciali ...Contribuenti a rischio se i lavori non vengono completati: per le opere incagliate va valutato il riversamento dei bonus fruiti con sanzione del 30% ...