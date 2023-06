IlMessina Denaro, rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila, è stato ricoverato nella prima mattinata all'ospedale aquilano per essere sottoposto ad un ...IlMessina Denaro , rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila, è stato ricoverato nella prima mattinata all'ospedale aquilano per essere sottoposto a un ...IlMessina Denaro , rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila, è stato ricoverato nella prima mattinata all'ospedale aquilano per essere sottoposto ad un ...

Il boss Matteo Messina Denaro ricoverato in ospedale Today.it

Matteo Messina Denaro ricoverato per un intervento all'ospedale de L'Aquila: straordinarie le misure di sicurezza ...Il boss in ospedale: si trovava in regime 41 bis nel carcere di massima sicurezza della città. “Operazione non legata al tumore al colon” L’Aquila, 27 giugno 2023 – Matteo Messina Denaro è stato ...