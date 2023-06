“Il boss gestiva il clan dal carcere grazie alle videochiamate” | 26 arresti a Palermo Venti indagati prendevano il reddito di cittadinanza

(Di martedì 27 giugno 2023) Una video chiamata dalper continuare a impartire gli ordini nel proprio mandamento e mantenere così il ruolo di comando. Così Salvatore Sorrentino continuava dala controllare il villaggio Santa Rosalia, una zona diinserita nel mandamento di Pagliarelli. A gestire gli affari per conto del padre, dopo aver ricevuto gli ordini in videocall, era Vincenzo Sorrentino, figlio 22enne del capomafia. L’ultimo padrino di, quindi, è giovanissimo. È uno dei retroscena emersi dall’ultima operazione della Guardia di Finanza di, coordinata dalla procura guidata da Maurizio De Lucia. Più di 60 auto, 220 uomini e mezzi aerei stanotte hanno arrestato 26 persone: una è finita ai domiciliari, mentre altri 7 hanno il divieto di esercitare attività imprenditoriali. ...

