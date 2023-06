Il bis di Stoltenberg e le nuove sfide (non solo russe) per la Nato. Parla Minuto Rizzo

Leggi su formiche

(Di martedì 27 giugno 2023) Sono due leche il vertice di Vilnius ha dinanzi a sé: il destino politico dell’Ucraina e l’attenzione che ladeve riservare nonal fronte russo, ma all’intera area che abbraccia Mediterraneo, Balcani, Africa e Medio Oriente. Ne è convinto l’ambasciatore Alessandro, già segretario generale ad interim dell’alleanza e attualmente presidente delDefense College Foundation che in questa conversazione analizza il possibile ingresso di Kiev nell’Ue, prima che nell’alleanza e la ormai certa proroga di Jens. Leggere il golpe con le lenti di Vilnius: ipotizzabile la discussione sull’adesione alladell’Ucraina, come osservato dal ministro Tajani? Si tratta di un tema molto complicato che non si può semplificare. ...