Il bergamasco Lorenzo Ambrosini campione italiano di Trials categoria allievi

(Di martedì 27 giugno 2023) Il(Motoclub Lazzate ASD Sezione Bike Trial) èdi. Ha avuto la meglio in una gara combattutissima tra gliche stanno dimostrando determinazione e voglia di crescere. Alla fine l’ha spuntata per 10 penalità su Simone Della Rocca (Team Bike Vesuvio), mentre ha ottenuto il terzo posto del podio un altro atleta orobico, Losa Patrik (Bmt Valsassina Mad Bros Team). Si tratta di una competizione che sicuramente proseguirà nelle prossime gare dove resta ancora in palio il titolo della Coppa Italia. Dando uno sguardo più in generale alla manifestazione, il presidente della Commissione Fuoristrada Massimo Ghirotto e il C.T. Angelo Rocchetti al termine delle gare ...