IIA | è Giancarlo Schisano il nuovo amministratore delegato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ilpresidente edi Industria Italiana Autobus. La nomina nel corso dell’assemblea dei soci che si è riunita nel pomeriggio di ieri dopo le dimissioni dei vertici avvenute lo scorso 10 giugno. In forza a Leonardo, dal novembre 2018è Capo della Divisione Aerostrutture, prende il posto dell’ex Presidente eAntonio Liguori. IlAd è chiamato a risollevare un’azienda che vive diverse difficoltà, tanto che i sindacati da mesi sono sul piede di guerra. In una nota diramata ieri, le segreteria nazionali del comparto hanno annunciato una giornata di sciopero per il prossimo 6 luglio sia a Flumeri che a Bologna, dove hanno ...