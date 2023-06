I vip allo show Jacquemus | la Bellucci in barca singola | i Beckham avvinghiati e Tina Kunakey…

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 27 giugno 2023) Proprio mentre stava calando il sipario sulle fashion week maschili, tradizionale appuntamento di giugno, ci ha pensatoa ravvivare l’attenzione… in pompa magna. Come ormai succede da tempo, lo stilista ha sfilato fuori calendario, presentando la sua collezione femminile per il prossimo autunno-inverno. La location è da favola, tra lo stupore degli ospiti vip. Le top alla corte diVittoria Ceretti, Kendall Jenner e Gigi HadidAbbiamo visto sfilare le oniriche collezioni ditra la lavanda della Provenza, nelle miniere di sale della Camargue, tra la paglia: il nuovo prodigio della moda francese sa come si costruisce unoindimenticabile. Questa volta ha raggiunto un livello di maestosità senza precedenti, organizzando un défilé alla Reggia di Versailles. La collezione è un mix tra la ...