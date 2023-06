' I servizi russi hanno minacciato le famiglie dei leader Wagner'

3.40 GB:007minacciarono leader Wagner Idi sicurezzaavrebbero minacciato le famiglie dei leader del Gruppo Wagner prima che il fondatore della milizia russa, Yevgeny Prigozhin, decidesse di interrompere la sua marcia verso ......scuri con al fianco la bandiera russa - volevano che soldatiuccidessero altri, che la nostra società si spaccasse, soffocasse nel sangue. Invece tutti i nostri militari, i nostri...di sicurezzahanno minacciato le famiglie dei leader del Gruppo Wagner prima che il fondatore della milizia russa, Yevgeny Prigozhin, decidesse di interrompere la sua marcia verso Mosca ...

Russia, il dissidente ceceno: “Prigozhin si è fermato perché i servizi russi hanno preso in ostaggio… Il Fatto Quotidiano

«Quello che sta succedendo è parte di una lotta interna al sistema russo, noi abbiamo messo in chiaro che non siamo coinvolti»: Joe Biden commenta così dalla Casa Bianca, per la prima volta, l’abortit ...Il presidente riappare in tv e fa le prime concessioni ai Wagner: «Siete patrioti anche voi». E offre loro l’esilio in Bielorussia ...