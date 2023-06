I programmi in tv oggi | 27 giugno 2023 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di martedì 27 giugno 2023) Su Canale 5 Una mamma all’improvviso, su Sky Cinema Appunti di un venditore di donne. Guida aiTv della serata del 27Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 27? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 Per tutta la vita. Quattro coppie sposate da anni scoprono che il loro matrimonio in realtà non è valido, perché il prete officiante era un impostore. Hanno un mese di tempo per decidere se confermare o meno il loro sì, ma ognuno di loro ha i suoi dubbi esistenziali e in un mese possono succedere tante cose. Su Rai 4 dalle 21.21 Alien ...