I conservatori europei confermano Giorgia Meloni come leader

(Di martedì 27 giugno 2023) Importante riconoscimento europeo per il premier. Il Consiglio del Partito deie Riformisti(ECR Party), riunito a Roma, ha approvato all’unanimità la proposta del vice presidente del Parlamento europeo, Roberts Zile, di rinnovare il mandato dialla presidenza del partito. Confermati anche i due vicepresidenti, Jorge Buxadè (Vox, Spagna) e Radoslaw Fogiel (PiS, Polonia).ha ringraziato il Consiglio per la fiducia. Ildeiha accettato di proseguire il suo impegno alla guida del gruppo, ponendosiorizzonte le prossime elezioni europee del 2024.

Né iné le destre sono però tutti uguali e nemmeno le coalizioni di centro - destra: ... L'unico minimo comun denominatore in tutti i Paesiè la fine del socialismo , frutto dell'...A destra, tra gli accademicivicini all'ex cancelliera, da anni simulano uno scenario ... avrebbe titolo per reclamare oltre un migliaio di miliardi dai partner. Un fiume di denaro ...Ogniqualvolta gli elettorisono chiamati a votare si orientano per partiti di destra, centro - destra o democristiani. I socialisti pagano il prezzo di aver abbandonato gli operati per inseguire i 'nuovi diritti'. Le ...

