I compagni di Walter Scarpellini | «Si è fermato per fotografare l’alba | poi è volato dalla parete per 600 metri»

(Di martedì 27 giugno 2023) LA TRAGEDIA. Idell’alpinista 42enne di Zanica precipitato sul Grand Combin: «L’abbiamo visto cadere e in cinque secondi era in fondo: abbiamo pensato subito al peggio». Aveva già scalato 40 vette oltre i 4.000. Mercoledì la salma attesa a Urgnano.

I compagni di Walter Scarpellini: «Si è fermato per fotografare l'alba ... L'Eco di Bergamo

Un alpinista italiano, il 42enne Walter Scarpellini di Zanica (Bergamo), è morto nella prima mattinata di ieri, domenica 25 giugno, durante un ascensione sul Grand Combin de Valsorey, cima da 4.184 me ...LA TRAGEDIA. I compagni dell’alpinista 42enne di Zanica precipitato sul Grand Combin: «L’abbiamo visto cadere e in cinque secondi era in fondo: abbiamo pensato subito al peggio». Aveva già scalato 40 ...