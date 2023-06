I Coldplay stregano Milano Steccano solo taxi e metrò

(Di martedì 27 giugno 2023) Rientro fiume per 60mila spettatori con pochi mezzi Atm: "L'orario è stato prolungato fino all'una di notte"

orbitano nell'universo delle loro canzoni, metaforicamente rappresentate dai pianeti che si muovono intorno al palco/Sole. Lo stesso della scenografia curvilinea del world tour che dopo il ...San Siro: due ore di show fantascientifico. E Chris Martin canta 'O mia bela Madunina' Milan zero acquisti, tifosi preoccupati: persi Tonali, Maldini e Ibra, brucia il no di ...orbitano nell'universo delle loro canzoni, metaforicamente rappresentate dai pianeti che si muovono intorno al palco/Sole. Lo stesso della scenografia curvilinea del world tour che dopo il ...

I Coldplay stregano San Siro: due ore di show fantascientifico. E Chris Martin canta 'O mia bela Madunina' leggo.it

“Tutti sono alieni da qualche parte”. Pure i Coldplay che ieri sera a Milano hanno letteralmente infiammato lo stadio San Siro per la prima data di quattro. Degli extraterrestri ...Paolo Maldini ha trascorso una serata magica in compagnia della moglie Adriana Fossa e dei Coldplay che ieri, 25 giugno, si sono esibiti per la ...