I Cavalieri dello Zodiaco | un film senza pathos che stravolge il manga

(Di martedì 27 giugno 2023) Solo per tre giorni al cinema "esplode" il Cosmo de IZodicao nel primodedicato ai personaggi dell'omonimogiapponese. Il risultato? Non è quello sperato.

Debutto al quarto posto per I...... a partire dalle ore 21, sarà anticipata dal corteo storico mentre il giuramento deie la premiazione finale, diversamente dal consueto, sono previste all'internostadio, con un ...Una versione deiZodiaco , tratta dal manga di culto di Masami Kurumada , già al centro di una serie di animazione degli anni '80. Fino al 28 di giugno al cinema arriva per la prima volta sul grande ...

I cavalieri dello zodiaco: il film è uno dei più brutti live action tratti da manga di sempre WIRED Italia

Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Viterbo (Viterbo). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, fil ...Un live action dalla messinscena discutibile, che non sembra riuscire a trovare la formula giusta per proporsi con dignità al grande pubblico.