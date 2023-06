I 10 cibi da non congelare mai e perchè

Leggi su europa.today

(Di martedì 27 giugno 2023) Il congelatore è uno degli strumenti più utili in cucina, perché ci consente di conservare gli alimenti per lunghi periodi evitando gli sprechi. Tuttavia, sebbene sia un elettrodomestico indispensabile, molte volte non viene utilizzato adeguatamente. Non solo non lo si igienizza adeguatamente, ma...