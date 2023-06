Hunger Games | Jennifer Lawrence comparirà nel prequel nel ruolo della nonna di Katniss? Ecco la sua risposta

(Di martedì 27 giugno 2023)ha commentato le voci che la vorrebbero nel filmdel franchise con un cameo.ha risposto alle voci piuttosto insistenti su un suo cameo in: La ballata dell'usignolo e del serpente. La star attualmente impegnata nella promozione di Fidanzata in Affitto, ha fatto un'apparizione al programma Watch What Happens Live di Bravo e il conduttore Andy Cohen ha letto una domanda di un telespettatore in merito a un rumor secondo cui l'attrice sarebbe "apparsa neldi Thecomedi", dato che il film si svolge 49 anni prima degli eventi del primo film. "Oh, perché è come se avessi 49 anni a Hollywood, eh?". ha …

Jennifer Lawrence ha risposto alle voci piuttosto insistenti su un suo cameo in: La ballata dell'usignolo e del serpente . La star attualmente impegnata nella promozione di Fidanzata in Affitto , ha fatto un'apparizione al programma Watch What Happens Live di Bravo e ...Oltre 25 attrazioni racchiuse in un edificio a forma di fagiolo alto dieci piani, tra cui una corsa virtuale in moto sul modello di Twilight. È il Lionsgate Entertainment World, ...Il regista Francis Lawrence e la producer Nina Jacobson hanno preso parte all'evento CineEurope in cui hanno presentato l'atteso: La ballata dell'usignolo e del serpente, prequel della saga con protagonista Jennifer Lawrence., I DETTAGLI DEL PREQUEL Grande curiosità per la pellicola ambientata ...

Hunger Games, il prequel sarà diverso dalla saga Sky Tg24

Jennifer Lawrence ha confessato la sua nostalgia per "Katniss", l'eroina interpretata in tutti e 4 i capitoli della saga ...Jennifer Lawrence ha commentato le voci che la vorrebbero nel film prequel del franchise con un cameo. Jennifer Lawrence ha risposto alle voci piuttosto insistenti su un suo cameo in Hunger Games: La ...