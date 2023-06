“Ho usato la schwa nel tema della maturità Ecco che voto ho preso” | la sfida di Gabriele Lodetti

(Di martedì 27 giugno 2023), maturando del liceo Plinio Seniore, a Roma, ha scelto di inserire la, simbolo grafico utilizzato per rendere più inclusivo il linguaggio, e adottato dalle persone non-binary, che non si riconoscono né nel genere maschile né in quello femminile, neld’italianoprima prova. Lo studente ha voluto inserire la, anche affrontando il rischio che la prova venisse invalidata. Il ragazzo, invece, ha anche portato a casa un ottimo, 17/20. “Volevo dimostrare che utilizzare una forma di linguaggio che rappresenti tutti e tutte è possibile, anche durante una prova importante come l’esame di Stato”, ha detto il giovane, come riporta Repubblica.ha sottolineato che ...

Maturità 2023, la sfida dello studente alla scuola: “Ho usato la schwa nel tema e ho preso 17 su 20” Orizzonte Scuola

