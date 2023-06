“Ho più amici gay che normali” | l’intervento omofobo della consigliera di Fratelli d’Italia di Lissone Bagarre in Aula

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) “I gay? Li tratto come qualsiasi altra persona normodotata“. E ancora: “Ho piùgay che“., trasmesso in streaming sul sito del Comune di, èdi, Felicia Grazia Scaffidi. Le sue parole hanno provocato le proteste dei colleghi di opposizione, che hanno cercato, in, di censurare le frasi dell’esponente del partito di Giorgia Meloni. La seduta risale allo scorso 22 giugno: in quel momento si stava discutendomozione promossa dalla lista di minoranza, Vivi, che chiedeva di aderire alla cartaRe.a.dy, la Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per ...