' Harry e Meghan sono un flop | incompetenti | ecco perché hanno fallito'

hanno prodotto un flop a Hollywood '. Il titolo già è una condanna e questa volta non si tratta di un tabloid britannico, bensì del Wall Street Journal che da una settimana sta passando ...a New York, maggio 2023. (Getty Images) Leggi anche › Il royal look del giorno.Markle in ciabatte chic a cena sushi con il principe› Il royal look del ...Finora sul gigante dello streaming ha visto la luce solo un progetto dei Sussex: la docuserie, ennesima occasione per la solita sfilza di lamentele contro la royal family . Poi, più ...

Harry e Meghan, carriera al capolinea in America: «Lei non ha nessun talento» Corriere della Sera

Il progetto di lei era quello di lucrare sull’aura reale e trasformarsi in celebrities d’Oltreoceano: ma risulta difficile prendere un principe inglese e riciclarlo in una star di Hollywood ...Secondo il prestigioso quotidiano americano i Sussex «sono improduttivi e non hanno idee». Una stroncatura che arriva giusto dopo il «divorzio» tra i duchi e Spotify, e mentre sembra in bilico pure il ...