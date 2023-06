Harry e Meghan Markle | il Wall Street Journal li demolisce | «Sono un flop»

(Di martedì 27 giugno 2023) Secondo il prestigioso quotidiano americano i Sussex «improduttivi e non hanno idee». Una stroncatura che arriva giusto dopo il «divorzio» tra i duchi e Spotify, e mentre sembra in bilico pure il contratto milionario con Netflix…

Ci sarebbero forse riusciti anche meglio, ma ormai la loro distanza daiWindsor è così siderale da misurarsi in anni luce. Mentre la duchessa di Sussex, che voleva diventare il volto ...... dall'intervista esclusiva a Oprah Winfrey alle serie '', fino al memoir al veleno 'Spare'. Gli altri progetti, sempre nel settore dell'intrattenimento, non sarebbero invece andati a ...abbandonano i Windsor: il cognome sarà Spencer

Secondo il prestigioso quotidiano americano i Sussex «sono improduttivi e non hanno idee». Una stroncatura che arriva giusto dopo il «divorzio» tra i duchi e Spotify, e mentre sembra in bilico pure il ...La cantante avrebbe snobbato la lettera inviata dalla duchessa di Sussex per prendere parte all'ultima puntata di "Archetype" ...