Harry e Meghan al capolinea | fine della carriera americana dei Sussex

Finora sul gigante dello streaming ha visto la luce solo un progetto dei Sussex: la docuserie, ennesima occasione per la solita sfilza di lamentele contro la royal family . Poi, più ...Ci sarebbero forse riusciti anche meglio, ma ormai la loro distanza daiWindsor è così siderale da misurarsi in anni luce. Mentre la duchessa di Sussex, che voleva diventare il volto ...... dall'intervista esclusiva a Oprah Winfrey alle serie '', fino al memoir al veleno 'Spare'. Gli altri progetti, sempre nel settore dell'intrattenimento, non sarebbero invece andati a ...

Il progetto di lei era quello di lucrare sull’aura reale e trasformarsi in celebrities d’Oltreoceano: ma risulta difficile prendere un principe inglese e riciclarlo in una star di Hollywood ...Secondo il prestigioso quotidiano americano i Sussex «sono improduttivi e non hanno idee». Una stroncatura che arriva giusto dopo il «divorzio» tra i duchi e Spotify, e mentre sembra in bilico pure il ...