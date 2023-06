“Harrison Ford folgorato da Marina Di Guardo | la mamma di Chiara Ferragni”

(Di martedì 27 giugno 2023) “Colpo di fulmine perin Italia per presentare Indiana Jones e il Quadrante del Destino: è rimastodaDi, ovvero ladi, con la quale si è a lungo intrattenuto”: così Dagospia. Siamo al Taormina Film Fest, 69esima edizione. Sul palco la scrittrice edell’influencer parla con. Le voci circolano da subito: lui è rimasto “”. Come ha reagito Di? Con un ironico “magari” scritto su Instagram. “ha fatto di proposito il film è la premiere in Sicilia così poteva conoscere la”, il commento della figlia Francesca. Una semplice domanda: e ...

- Pubblicità -ha ringraziato Tom Selleck , la prima scelta originale per interpretare Indiana Jones, per aver abbandonato il ruolo alla vigilia delle riprese di I Predatori dell'arca perduta , il film,...Cosa è successo Chiara Ferragni,stregato da mamma Marina: 'Ancora non ci credo' Chiara Ferragni a Milano per i Coldplay Nella città lombarda, Chiara Ferragni ieri sera si è goduta il ...In occasione dell'imminente uscita, Lucasfilm ha quindi rilasciato una nuova featurette , ideata per elogiare l'enorme impegno didurante le scene d'azione , alla veneranda età di 80 ...

Taormina, aspettando Harrison Ford, la passerella è per Amber Heard RaiNews

Il film è stato presentato in anteprima italiana a Taormina dall'attore, in compagnia di Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, e arriva al cinema dal 28 giugno ...Marina Di Guardo ha incontrato Harrison Ford alla sessantanovesima edizione del Taormina Film Fest: ecco cosa è accaduto ...