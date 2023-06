Hai mai sognato di camminare sulle famose cobbles di Coronation Street? Ecco come vincere i biglietti!

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 27 giugno 2023) Oggi Notizie Partecipa al nostro fantastico concorso per vivere un'esperienza unica: una visita alla casa di una delle soap più amate della Gran Bretagna,. Svela i segreti dietro le quinte mentre fai un tour intorno al set replicato e ammira da vicino i costumi e gli oggetti iconici che hanno fatto la storia della serie. Con la possibilità di spillare una birra all'iconica Rovers Return o di sederti a Roy's Rolls, non perdere l'occasione di vivere in prima persona più di 60 anni di drama. Scopripartecipare al concorso eun paio di biglietti per l'esperienza di. Di cosa parliamo in questo articolo...una lista degli argomenti trattati nell'articolo: Concorso perun'esperienza a ...