Il suo serissimo Riccardo (che è dichiaratamente unariscrittura) non fa eccezione, con una ... inebriata dal potere, per perdersi in una spirale di violenza e desiderio di armi e(con ...... orientare, limitare o impedire lainformazione. Gli sconvolgimenti nel mondo dell'editoria hanno fatto il resto. I corrispondenti dall'estero e gli inviati diormai sono una merce rara,...C'è stata grande delusione quando la Macedonia del Nord e l'Albania non hanno ottenuto il viaper l'UE. Tutti se lo aspettavano. Mentre l'Ucraina è andata avanti perché è in. E questo ...

Guerra e libera informazione Globalist.it

Resta il fatto che la verità è sempre più la prima vittima delle guerre. E che, come cantava De Andrè, “bisogna farne di strada per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono ...Alla fine il telefono di Palazzo Chigi è squillato. Joe Biden chiama Giorgia Meloni. Un giorno dopo la telefonata con Macron, Scholz e Sunak sul caos russo e il tentato golpe della Wagner ...