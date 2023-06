Guardiani della Galassia 3 | svelata la data d' uscita in home video del film Marvel

(Di martedì 27 giugno 2023) Dopo diversi mesi dall', approderà finalmente inl'ultimo capitolotrilogia suifirmata da James Gunn. A partire da oggi, martedì 27 giugno 2023, sono disponibili in pre-order le esclusive edizionidiVol. 3, terzo e ultimo capitolosaga diretta da James Gunn, che vede protagonisti per l'ultima volta gli outsider più amati delCinematic Universe. Ilconclusivotrilogia sarà edito dal 23 agosto nei formati DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e una Steelbook da collezione sempre in 4K. In tutte le edizioni vi sarà all'interno una card lenticolare, mentre le edizioni Blu-ray ...

Guardiani della Galassia 3: svelata la data d'uscita in home video ... Movieplayer

