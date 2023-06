Gualtieri | Palestre legalità di Ostia è bene confiscato alla criminalità

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 giugno 2023) – “Da oggi la Palestra delladiè ufficialmente unorganizzata assegnato a Roma Capitale. Un passaggio importante che consentirà a questo luogo, diventato negli anni un vero punto di riferimento per questo territorio, di crescere, ampliarsi e diventare ancora più bella, funzionale e accogliente. “Con l’assegnazione a Roma Capitale infatti, la Palestra non solo potrà proseguire le sue attività sportive e sociali, che già oggi coinvolgono quasi 1.200 cittadini, di cui il 25% (in maggioranza minori e donne) a titolo gratuito, ma avrà anche la possibilità di accedere a nuove risorse con le quali si potrà migliorare ulteriormente l’immobile e ampliare i suoi servizi a favore della comunità. “Una bella vittoria dello Stato sul crimine e il ...